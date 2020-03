Ekspress Meedia taastab põhjalikumate koroona-lugude maksumüüri, et tagada ajakirjanduse jätkusuutlikkus

Eelmisel neljapäeval, mil valitsus oli võtmas suunda eriolukorra kehtestamisele Eesti Vabariigis, otsustas Ekspress Meedia avalikkuse maksimaalse informeerimise huvides hoida kõik koroona-teemalised lood tasuta.

"Täna, mil oleme jõudnud uude reaalsusse ja näeme, et mitmed senised ajakirjandust majandada aidanud mudelid on ajutiselt kõikumas, taastame koroonaviirust puudutavatel lugudel maksumüüri. Me ei tee seda kindlasti kiiretel uudistel ja inimeste jaoks hädavajalikku informatsiooni jagades, mis olid, on ja jäävad tasuta. Küll taastame maksumüüri lugudel, mis on eeldanud meie ajakirjanikelt pikemat ja analüütilisemat tööd," lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald.

"Uus olukord on väljakutse kõikidele majandusharudele, ka ajakirjandusele. Näeme ja tajume, et reklaamiturg on langemas meil ja mujal maailmas. Samal ajal on ajakirjandusel enneolematu roll inimeste tasakaalukal informeerimisel ja nähtuste selgitamisel. Me ei saa seda jätta sotsiaalmeediale, kus vastutustundetult levib sisu, mis ei aita kaasa kriisist ülesaamisele."

Soonvaldi sõnul tähendab koroona-teemadel maksumüüri taastamine investeerimist jätkusuutlikku ajakirjandusse, sest Eesti kirjastused peavad hakkama saama ka siis, kui reklaamiturg langeb kuni 80%. Aga just nii on turundus- ja reklaamisektori inimesed viimastel päevadel kirjeldanud oma kõige hirmsamaid prognoose.

Ekspress Meedia kirjastusse kuuluvad Delfi ja mitmed teemaportaalid, Eesti Päevaleht, Eesti Ekspress, Maaleht, LP, Kroonika, Pere ja kodu, Anne & Stiil, Maakodu, Oma Maitse, Eesti Naine ja Tervispluss.