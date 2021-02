Ekspress Meedia sai tunnustuse Eesti E-kaubanduse Liidult

Eesti E-kaubanduse Liit tunnustas Delfit kui 2020. a e-kaubanduse valdkonna toetajat ja parimat koostööpartnerit. Eesti E-kaubanduse Liidu tegevjuht Tõnu Väät tõi välja olulised põhjused, miks Ekspress Meedia antud tiitli pälvis: „Delfi avaldas kõige meelsamini e-kaubandusega seotud artikleid ning uudiseid ja toetas lisaks valdkonda mitmete kampaaniate ja esmapilgul hullude ideedega kaasatulekul. Näiteks aitas Delfi korraldada pandeemia alguses „Osta Eesti e-poest” kampaaniat, äsja „Eesti rahva lemmik e-pood 2020“ hääletuskeskkonda, kus andis enda hääle üle 20 500 inimese. Rääkimata E-smaspäeva kampaania läbiviimisel aitamisest. Tihtipeale pani Delfi ka oma õla alla midagi vastu küsimata ning soovist toetada Eesti ettevõtteid. See kõik oligi põhjuseks, miks pea 360-t Eesti e-ettevõtet esindava liidu juhatus ülekaalukalt Delfile suurima aitäh ütles.“

„Ekspress Meedia seisab avatud, informeeritud ja digitaalselt arenenud ühiskonna eest ning selles vaates on igati loogiline ja mõjus koostöö just E-kaubanduse Liiduga, mis seisab olulisima valdkonna arengu eest Eestis,“ sõnab Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau. „Meie jaoks on ääretult oluline, et saame anda oma panuse kaubanduse digitaliseerimisse ja tarbijatele mugavamate ostulahenduste edendamisse. Eriti just pandeemia tingimustes on tarneahela oluline muutus aidanud inimestel oma elu mugavamalt ja riskivabamalt korraldada. Samuti on see otseselt aidanud Eesti ühiskonda avatuna hoida ning nakatumisnäitajaid vähendada. Tänan siiralt võimaluse eest olla partneriks professionaalsele ja süsteemselt juhitud liidule!“ ütleb lõpetuseks Virkebau.