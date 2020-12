Ekspress Meedia jõuluannetus läheb vähiravifondile Kingitud Elu

Ekspress Meedia otsustas ka sel aastal loobuda trantsitsioonilistest jõulukingitustest ning selle asemel suunanud raha hea tegevusele. Sel aastal annetas ettevõtte 8000€ vähiravifondile Kingitud Elu.

“Toivo kasuks räägivad stabiilsus, järjekindlus, teaduspõhisus ja väikesed fondikulud, mis tähendab, et abivajajatele jääb rohkem. Lootust on vaja kinkida. Seda just praegu, kus ühiskonna vaimne tasakaal on viiruse tõttu kõikuma löödud,’’ sõnas Ekspress Meedia juhatuse esimees Argo Virkebau.

Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud elu” on Eesti esimene eraalgatuslik vähiravi toetusfond. Fondi eesmärk on toetada vähihaigeid (ja nende peresid) kelle ravi ei pea Eesti riik hetkel piisavalt “kulutõhusaks”. “Kingitud elu” toetab abivajajaid moodsa vähiravi finantseerimisel, pikendades nii inimeste täisväärtuslikke elupäevi oma lähedaste keskel.

Vähiravifondile saab annetada igaüks tehes ülekande või helistades annetusliinile.

Makse saaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Nordea pank: EE591700017003638161

Coop Pank: EE704204278609604509

Annetustelefonile helistades:

900 4005 — annetad 5 eurot

900 4010 — annetad 10 eurot

900 4050 — annetad 25 eurot

www.kingitudelu.ee