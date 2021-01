Ekspress Meedia digitellimused on jõudnud 50 000 piirini

„Meie strateegia on keskenduda heale, faktipõhisele ja mitmekülgsele ajakirjandusele, mis ongi digitellimuste kasvu peamine vedaja. Näiteks investeerisime eelmisel aastal uuriva ajakirjanduse üksuse loomisesse, tõime toimetusse juurde tugevaid talente ja nägime kiirelt töövilju lugejate tagasisidest, “ ütles Ekspress Meedia tegevjuht Argo Virkebau ja lisas, et suuri ajakirjanduslikke töövõite ning ajakirjanike ennastunustavat tööd pandeemiakriisi eesliinil oli eelmisel aastal väga palju, mida kõike krooniski lugejate tagasiside ja valmidus kvaliteetse sisu eest maksta.

„Oleme ettevõttes sõnastanud enda missiooni teenida demokraatiat läbi kvaliteetse ja faktipõhise ajakirjanduse ning ühiselt selle eesmärgi nimel töötamine annab meile palju jõudu. Püstitasime eelmisel aastal mitu uut rekordit, sealhulgas sündis Delfi ühe päeva unikaalsete kasutajate uus maamärk – 518 749 inimest,“ võttis Virkebau edukriteeriumid kokku.

Levijuht Tarvo Ulejev avas digitellimuste tõusu tausta tootearenduslikest nurkadest: "Lisaks eraisikust tellijate kasvule on tuntavalt kasvanud ettevõtete juhtide huvi pakkuda töötajatele igakülgset vaba ja kiiret ligipääsu uudistele ja teemadele, mis ühiskonnas olulised. Just ettevõtetele loodud Delfi Äripakett kõnetas paljusid juhte ja asutusi aasta viimastel kuudel.“

„Lisaks oleme väga palju tööd teinud selle nimel, et tõsta tellijate jaoks toote kasutusmugavust ning rikastada paketti mitmete lisaväärtustega. Delfi Kogupakett on ainus meediapakett Eestis, mis annab ligipääsu 11 erinevale väljaandele lisaks Delfi tasulisele sisule, jagamisvõimaluse 4 inimesega, vähendatud reklaampinnad, eksklusiivsed ainult tellijatele kokkupandud uudiskirjad ning soodustused Delfi Elamuse korraldatud üritustele,“ loetles Ulejev tellija-eeliseid.

