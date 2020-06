Ekspress Grupi nõukogu esimeheks sai Priit Rohumaa

ASi Ekspress Grupp nõukogu teatas täna, et valis nõukogu uueks esimeheks ja auditikomitee liikmeks Priit Rohumaa.

Rohumaa töötas pikalt AS Viru Keemia Grupis, aastatel 2000-2015 ettevõtte juhatuse esimehena. Mõne aja järel sai temast Eesti raudtee nõukogu esimees. Tänasel päeval on ta riigikogu kantsei juurde loodud mõttekoja Arenguseire Keskuse arenguseire nõukoja esimees ning Tallinna Vesi AS sõltumatu nõukogu liige.

Ekspress Grupi nõukogu jätkab viieliikmelises koosseisus: Priit Rohumaa (esimees), Hans H. Luik, Indrek Kasela, Peeter Saks ja Aleksandras Česnavičius. Auditikomiteesse kuuluvad Hans H. Luik ja Priit Rohumaa.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.