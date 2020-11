Ekspertide sõnul pole abieluteemalise rahvahääletuse küsimus piisavalt neutraalne

Sarah Adamson reporter-toimetaja RUS 9

Liia Hänni ja Paloma Krõõt Tupay Foto: Kollaaž

Endiselt on segane ka see, millised õiguslikud tagajärjed rahvahääletuse tulemustel on, nentisid õigusteadlane Paloma Krõõt Tupay ja põhiseaduse assambleesse kuulunud Liia Hänni.