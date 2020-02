EKSPERIMENT | Kas tervishoiuasutused annavad koroonaviiruse sümptomitega inimesele nõu, mis võiks haigust hoopis levitada?

Delfi ajakirjanik kehastus reisiselliks, kes naases Itaaliast 20. veebruaril. Ajakirjanik kurtis, et teda kimbutab eilsest õhtust saadik pea- ja kurguvalu. Lisaks kuulus sümptomite komplekti täna tekkinud kerge palavik. Sedasi helistas ajakirjanik kümnesse tervishoiuasutusesse, et kuulda, missugust nõu säärase info vastu pakutakse. Kõne alguses mainis ta igal korral, et kardab pisut koroonaviirusesse nakatumist ning ei tea, mida peaks edasi tegema ja kuhu pöörduma.

Terviseameti väitel on koroonaviiruseks ette valmistatud neli haiglat, mis peaksid vajadusel koroonaviiruse sümptomitega inimesed vastu võtma: Tartu ülikooli kliinikum, Lääne-Tallinna keskhaigla nakkuskliinik, Narva ja Pärnu haigla. Vastavalt terviseameti juhistele tegutses vaid üks.