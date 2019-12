Ekskantsler Illar Lemetti võib saada Viimsi uueks vallavanemaks

Küsimusele, kas Illar Lemettist võib saada uus Viimsi vallavanem vastas Viimsi volikogu koalitsioonifraktsiooni "Meie Viimsi" esimees Märt Vooglaid ERRile, et see selgub jaanuaris.

"Me oleme rääkinud mitmete inimestega ja keegi ei ole tänaseks ühtegi ametlikku ettepanekut teinud," rääkis Reformierakonda kuuluv Vooglaid.

ERR küsis, kas Lemettiga on Viimsi vallavanema kohast juttu olnud. "Ütleme nii, et ta on kindlasti väärikas kandidaat sellele kohale."

Illar Lemetti kinnitas, et kaalub talle tehtud pakkumist. "Minuga on selles küsimuses ühendust võetud, aga midagi täpsemat mul selle kohta praegu öelda ei ole," ütles Lemetti.

Delfi on kajastanud, et detsembri alguses teatas senine Viimsi vallavanem Laine Randjärv, et astub ametist tagasi. Lahkhelid olid seotud ennekõike Haabneeme kooliga, mille direktor esiti ametist vabastati, ent siis lubati ikka jätkata.

Lemetti jäi kantsleri ametikohast ilma, kuna tal olid lahkhelid toonase ministri Mart Järvikuga. Novembri lõpus otsustas valitsus oma erakorralisel istungil, et Lemetti vabastatakse ametist.