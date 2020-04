Eksitav | Koroona kaob valutumalt, kui piirangud kaotada? Hmm, ei.

Wittkowski väited läksid liikvele aprilli algul Youtube’i riputatud intervjuust, mille lõppjäreldusena soovitab ta lapsed viiruse saamiseks kooli saata ja eraldada ühiskonnast üksnes eakad. Kokkuvõttes esitab kunagine New Yorgi Rockefelleri ülikooli teadlane kolm faktikontrollitavat väidet:

Isolatsiooni tühistamine aitaks koroona seljatada Nakkuskõvera lamendamise korral kulub selleks kauem kui põdedes Covid-19 on tavaline viirus, mille haripunkt saabub kahe nädalaga



TÜ meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia professor Irja Lutsar ütleb, et esimene Wittkowski väide on tõene, ent eirab ühiskonnale vastuvõetavat valuläve.

„Karjaimmuunsuse kohta ma isiklikult ei saa öelda, et see on väga rumal seisukoht. Aga kogu maailm on seekord võtnud selle seisukoha, et surume kurvi alla ja laseme natuke haigusel käia, et meie meditsiinisüsteemid vastu peaks,” kirjeldab Lutsar.

Sama meelt oli ka Tartu Ülikooli rakendusviroloogia professor Andres Merits. ”Karjaimmuunsus Covid-19 läbipõdemise teel on võimalik, kuid kardetavasti saab see toimuda vaid tihedas koostöös surnumatjatega,” ütles ta Saarte Hääles. Põhjendus: Koroonaviirus pole ohtlik mitte ainult eakatele, vaid viiks piirangute kaotamisel hauda ka hulga muidu tegusaid aga krooniliste haigustega tööealisi inimesi.

Wittkowski teise väitega, et nakkuskõvera lamendamine on ajakulukam viis kui karjaimmuunsuse tekitamine, Merits ei nõustu. Ta selgitab, et karjaimmuunsus saab tekkida vaid kahel viisil: massilise vaktsineerimise ja massilise läbipõdemise teel. Vaktsiini valmimiseni võib kuluda aasta või enam. Massilise läbipõdemise jaoks on vajalik, et haiguse põeb läbi 60-70 protsenti inimestest ja ka see saab toimuda alles mitme hooaja jooksul.

Wittkowski kolmas väide – Covid-19 on tavaline gripiviirus – on teadlaste hinnangul otsesõnu vale. „See ei ole päris tavaline hingamisteede haigus. Ta omapäraks on pikk peiteperiood. Teiseks me näeme väga aeglast progresseerumist, kuna ilmselt on tegu väga uue viirusega ja immuunsüsteem ei oska sellega toime tulla ja reageerib üle. Sellest väsimus, palavikud, kopsukahjustused,” kummutab Lutsar.