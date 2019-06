EKREst välja visatud Indrek Särg kutsub kokku koosoleku, et Helmede kandadele astuda

“Tahan rahvaga ühiselt arutada, mis oleks mõistlik järgmine samm,” põhjendas Särg koosoleku kokkukutsumist. “Seal on võimalus ka selgitada enda seisukohta toimunust,” lisas ta. Särg märkis, et kolmapäevaõhtusele koosolekule Londoni hotellis oodatud on nii EKRE liikmed kui ka inimesed, kes erakonnas pole, aga soovivad arutelust osa saada.

Särg lisas, et tema mahavõtmise taga on peale erakonnakaaslaste Ruuben Kaalepi ja Martin Helme ka väliskaubandus- ja IT-ministri Kert Kingo käsi. Nimelt proovis Kingo Jõgeva- ja Tartumaa EKRE liikmeid ka Tartu linna ringkonnas hääletama saada. “Kuna maakondade koosolek oli juba toimunud, siis ma selgitasin end juristiks pidavale Kert Kingole, et liige ei saa kahes erinevas ringkonnas korraga hääletada,” märkis Särg.