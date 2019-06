EKREst kõrvale heidetud Indrek Särg tegutseb uue konservatiivse liikumise loomise kallal

“Praegu on meil nii 70 toetajat,” ütles Särg oma mõttekaaslastega loodud konservatiivse maailmavaatega liidu kohta. Erakonnaks ta seda veel ise ei kutsu. “Selge on aga see, et valimistele me erakonnata ei saa minna” lisas ta. Kui maakondades ja väiksemates linnades võib valimisliit olla edukas, siis Eesti mõistes suurtes linnades see nii ei ole.

“Tartus ja Tallinnas valimisliiduga tavaliselt läbi ei löö,” selgitas Särg. Ta lisas, et valimisliidud jäävad otsustusprotsessides lõpuks ikka kõrvale. “Erakondi kiputakse suuremates linnades rohkem usaldama,” sõnas Särg.

Uue erakonna või liikumise kohta peaks avalikkus midagi kuulma juba enne kohalike omavalitsuse valimisi. “Eks tasapisi hakkame kohaliku ja hiljem ka riikliku poliitika kohta sõna võtma.”

Kes uue võimaliku erakonna taga on, Särg ei avalda. “Mõni neist on ka veel EKRE liige ja kui nimed välja öelda, võidakse erakonnas nende peale halvasti vaadata,” põhjendas Särg vaikimise tagamaid. Ta kinnitas, et on mõned aktivistid, kes Särjega koos uut liitu kokku panevad. “Meil on juba tegevusplaan paigas, nime aga uuel liidul veel pole,” ütles Särg.

Uus konservatiivne erakond peaks erinema EKREst kõigepealt juhtimise poolest. “Me ei teeks mingit autokraatset erakonda,” kinnitas Särg. Lisaks tahaksid uue liidu liikmed konservatiivset maailmavaadet edendada ja arendada teistmoodi mõtlevaid inimesi ründamata. “Pole mõtet liberaalsema maailmavaatega inimesi rünnata ja vastandamise peale enda ideid ehitada,” leidis Särg. Selle asemel on uue erakonna eesmärk konservatiivsete mõttekaaslaste leidmine ja konservatiivse poliitika arendamine. “Tahame ajada asja viisakalt ja väärikalt.”