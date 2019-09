EKREst kõrvale heidetud Indrek Särg: ma ei ole kuhugi kadunud, töö uue valimisliidu loomiseks käib

"Kohalike omavalitsuse valimisteni on nii kaua aega ja veel on vara kindlaid plaane välja hõigata. Fakt on see, et suurlinnades nagu Tartu, ei ole valimisliitudel nii suurt mõju kui erakondadel, kes ikkagi panevad asjad sisuliselt paika," ütles Särg.

Kui palju toetajaid tema loodud liidul on, ei tahtnud Särg täpselt öelda, sest ees seisab veel mitmeid kohtumisi. "Tõenäoliselt tahaksid meiega liituda ka mitmed inimesed EKRE ridadest, keda võidakse hakata eos survestama," lisas ta.

Tänavu mais arvati seni Tartu ringkonna juhina töötanud Särg EKREst välja. Erakonna esimees Mart Helme põhjendas otsust sellega, et Särg on korduvalt ja jämedalt rikkunud erakonna põhikirja.

Särg ütles toona Delfile, et konkreetseid erakonnast väljaarvamise põhjuseid pole ei Mart ega Martin Helme talle selgitanud. “Väidetakse, et ma rikkusin põhikirja, aga pole öeldud, mis punkti ja kuidas,” tõi ta välja. Tema hinnangul otsustasid Helmed ta välja visata, kuna ta on iseseisevalt mõtlev poliitik.

Ka erakonna juhatuse liikmed Jaak Madison ja Helle Kullerkupp ei mõistnud tollal, miks Särg EKREst minema löödi. Madisoni sõnul näitas Särje hea valimistulemus ka seda, et Tartus on olnud ringkonna areng viimastel aastatel väga tugev.

Kullerkupp kinnitas, et Särg oli oma inimeste poolt tunnustatud juht ning probleemi tuum on ringkonnasisestes intriigides.

Särje sõnul arutab tema erakonnast väljaviskamist edasi kohus. "Anname kohtule aega seda arutada, aga minu arvates tegi juhtkond asju, mida poleks tohtinud teha ja rikkus ise põhikirja," ütles Särg.