EKREIKE jätkab kõnelusi töönädala lõpuni. Koalitsioonileping ja tulevased ministrid avalikustatakse alles laupäeval

Möödunud laupäeval kogunesid Isamaa, EKRE ja Keskerakonna volikogud. Jüri Ratas sõnas siis, et koalitsioonikõnelused jätkuvad sel nädalal esmaspäeval, teisipäeval ja kolmapäeval. Ministrikohad jaotatakse ära viimasel päeval. Nüüd selgub, et aega läheb ikkagi kauem.

Keskerakonna pressiesindaja Andre Hanimägi ütles Delfile, et kõnelustega jätkatakse töönädala lõpuni ning kolme erakonna liikmetele ja avalikkusele esitatakse koalitsioonilepe laupäeval, mil toimuvad taaskord erakondade volikogud. Samas koguneb neljapäeval juba riigikogu, muu hulgas valitakse parlamendile ka uus juhatus. Kas selleks hetkeks üldse kaarte ei avata? Hanimägi märkis, et valik on riigikogulastel juhatuse osas võimalik langetada ka nii, et koalitsioonileppe täielikku tervikut veel pole. "Hetkel on siiski plaan, et jõuda laupäevaks leppe esitamiseni."

Ka ministrikohtade jaotus ja konkreetsed ministrid avalikustatakse alles laupäeval. Kuidas võiksid portfellid jaguneda, saab lugeda Eesti Päevalehe artiklist.

Hetkel on leppest teada suhteliselt vähe. Üheks suurimaks arutelukohaks on parteidel see, mis saab teisest pensionisambast. Teatavasti oli Isamaa suur valimislubadus, et see muudetakse vabatahtlikuks. Pühapäeval kinnitas Martin Helme aga seda, et kooseluseaduse puhul otsustati, et seda ei tühistata, küll loodavad nad abi nn kuldvõtmekesest ehk rahvahääletusest, mille seadustamine on aga keerukas.