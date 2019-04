EKREga liitu loovatele Keskerakonna ja Isamaa poliitikutele jagatakse homme kaabusid

"Jagame uuele koalitsioonile kaabud kätte ja paneme punased jooned maha!" kirjutatakse meeleavalduse "Riigikogu avaistung - kaabu silmini pähe" Facebooki lehel.

Korraldajad kutsuvad inimesi üles soetama kaabusid erinevatest taaskasutuskeskustest ja tooma need siis riigikogu ette.

"Kogume 38 musta või tumedat kaabut ja anname igale Keskerakonna ja Isamaa uuele sisenevale riigikogulasele," kirjeldavad korraldajad oma plaani.

"Jah vabadusele, ei valedele" liikumine protesteerib EKREga koalitsiooni loomise vastu. "Meile valmistab muret, et Eesti Vabariigi valitsusse on potentsiaalselt kaasatud erakond, mille avalikud sõnavõtud töötavad vastu meie põhiseaduslikule korrale. Selline valitsus legitimeeriks EKRE poliitikute reljeefseid ja lõhestavaid väljaütlemisi. Eesti ühiskondlik sidusus on tähtsam kui mõne erakonna lühiajaline poliitiline edu," selgitavad liikumise algatajad sotsiaalmeedias oma seisukohti.

Riigikogu uue koosseisu avaistung toimub homme algusega kell 11.

Istungil peab avakõne Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid. Riigikogu liikmed allkirjastavad ametivande, mille teksti loeb ette parlamendi vanim liige Enn Eesmaa.

Riigikogu valib oma liikmete hulgast esimehe ja seejärel kaks aseesimeest.

Vastavalt põhiseadusele teatab peaminister Jüri Ratas pärast riigikogu juhatuse valimist valitsuse tagasiastumisest.