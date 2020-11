EKRE volikogule tutvustatakse täna ministrikandidaat Rain Eplerit

EKRE-le kuuluv keskkonnaministri ametikoht jääb vabaks, kuna sel nädalal andis tervislikel põhjustel peaministrile lahkumisavalduse Rene Kokk.

Neljapäeval tuli välja, et EKRE on Kokale juba asenduse leidnud - Helme oli teinud vastava pakkumise oma nõunikule Rain Eplerile rahandusministeeriumist.

Epler kinnitas Delfile, et on sellise pakkumise saanud, kuid kandidaate olevat tema teada veelgi.

Epler rääkis, et ministeeriumis vajaks ennekõike tegelemist metsandusega seotud teemad, mis praegu väga kuum on.

"Suurema raamistiku võtmes on ka Euroopas väga palju algatusi, mis puudutavad rohe-, ja keskkonnateemasid. Euroopast tulnud initsiatiivid ja nendele reageerimine, nendega Eestis toimetamine. Eks need ole suured teemad täna keskkonnaministeeriumi laual. Aga laskem ajal minna - laupäeval on volikogu ja kui tõesti läheb nii, et mina saan ministriks, siis tuleb võtta see aeg, et ka ministeeriumi rahvaga rääkida. See teemade ring on tegelikult laiem," ütles Epler.

EKRE volikogusse kuuluvad erakonna auesimees, esimees ja aseesimehed,

erakonna parlamendiliikmed, kongressil valitud volikogu liikmed,

ühenduste esimehed ning maakonna- ja linnaühenduste esimehed.

Maakonna- ja linnaühenduste volitusel kuulub täiendavalt volikogusse üks esindaja iga 300 liikme kohta.