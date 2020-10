EKRE volikogu esimees nimetas „Ringvaate” saatejuhte sodomiitideks, kuid kustutas hiljem postituse

Eesti Keele Instituudi kohaselt on sodomiit loomapilastaja.

Reitelmann eemaldas postituse täna hommikul kella 10 paiku. Öö jooksul jagasid postitust poolsada Facebooki kasutajat, sealhulgas mitu EKRE ametlikku sotsiaalmeedia lehte.

Kuvatõmmis. Erakogu

Eile allkirjastasid koalitsioonierakondade esimehed dokumendi, millega lubati edaspidi vältida solvavat ning ähvardavat retoorikat ja käitumist.

"Austades erinevaid arvamusi, kutsume üles nii opositsiooni kui koalitsiooni poliitikuid, meediat ja erinevaid huvigruppe tunnetama oma vastutust ning pidama väitlusi väärikalt," seisab dokumendis.

Keskerakond: selline solvav sõnakasutus ei ole kuidagi aktsepteeritav

"Kõnealune postitus ei olnud kindlasti kooskõlas eile antud lubaduste ja võetud kohustustega," sõnas peaministri büroo juhataja Johannes Merilai. "EKRE vastutus on praeguses olukorras viia valitsuserakondade vahel kokku lepitud sõnumid oma liikmeteni, et selline solvav sõnakasutus ei ole kuidagi aktsepteeritav. Mul on hea meel, et praeguseks on postitus kustutatud."

Reitelmann keeldus Delfile täpsustamast, miks ta saatejuhte sodomiitideks nimetas ning miks postitus hommikul ühismeediast kadus.