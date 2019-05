EKRE võib juba homme uue ministrikandidaadi nime avalikustada

Berg lisas, et EKRE juhtkond on pidanud täna rida kohtumisi, et sõeluda välja uus ministrikandidaat. Peale selle toimuvad kohtumised ka veel teisipäeval.

Bergi sõnul tutvustatakse uut ministrikandidaati avalikkuse siis, kui on olemas kokkulepped.

Erakond kaalub ministrikandidaadiks üht naist ja meest, kellest üks kuulub EKRE ridadesse ja teine on lihtsalt usaldusväärne mõttekaaslane, edastas EKRE esimees Mart Helme Postimehele.

Mart Helme ütles möödunud neljapäeval valitsuse pressikonverentsil, et uue ministri nimi võib avalikkusele selguda käesoleva nädala keskpaigaks. Toona ei tahtnud ta ühtegi nime välja öelda, kuna erakond soovib valikut kõigepealt peaminister Jüri Ratasele tutvustada.

Eelmine väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Marti Kuusik jõudis ministrirollis olla enne lahkumist vaid 29 tundi, kuna Eesti Päevaleht ja Eesti Ekspress avaldasid artikli, kus mitmed üksteisest sõltumatud anonüümsust palunud inimesed rääkisid Kuusiku kombest kodus vägivalda kasutada.