EKRE uus ministrikandidaat käib riigiga kohut

Maksu- ja tolliametis töötades sai ta aga 2017. aasta jaanuaris jällegi distsiplinaarkaristuse, millega vähendati ta palka neljaks kuuks 20% võrra. Juristi haridusega Kingo kaebas otsuse edasi Tartu halduskohtule, nõudes käskkirja õigusvastaseks tunnistada ja tühistada. Kingo hinnangul oli käskkiri motiveerimata ja jäi selgusetuks, milles süütegu seisneb. Lisaks olevat karistus talle omistatud süü kohta liialt range. 21. märtsil 2017 otsustas MTA otstarbekuse kaalutlusel käskkiri tagasiulatuvalt kehtetuks tunnistada. Kohtu hinnangul oli käskkirjaga rikutud Kingo õiguseid.

MTA-ga on aga Kingol praegu käimas riigikohtu tasandil uus vaidlus, kus MTA pressiesindaja Rainer Lauritsi sõnul käsitletakse uut käskkirja, mis MTA Kingole teinud oli. See sisaldab Lauritsi sõnul samu asjaolusid, mis olid teemaks ka 2017. aasta juunis antud käskkirjas. "Kuivõrd see kohtuasi on kuulutatud kinniseks, ei saa me paraku selle sisu avada," märkis Laurits.

Kingo sõnul on kohtuvaidluse sisuks töökiusamine. "Lähtusin oma tööd tehes aususe ja õiguse printsiibist ja ei olnud nõus sellega, mida taheti mulle peale suruda. See päädis tüüpilise töökiusamise tulemusega ehk siis leiti lahendus, kuidas mind töölt vabastada," ütles ministrikandidaat Kert Kingo täna Delfile.

Kahest kaks võitu on Kingo oma tööandja üle kohtus saavutanud. Missugune saab olema kolmas, selgub eeldatavasti kuu aja jooksul.