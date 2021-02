EKRE uudisteportaal kustutas Eesti Vabariigi sünnipäeval avaldatud Kristina Kallase vanemaid laimava loo

Eesti 200 juhatuse liikme Lauri Hussari sõnul ilmus EKRE häälekandjas Uutes Uudistes lugu, milles Eesti 200 esimehe Kristina Kallase vanemaid seostati otseselt interrinde ja kommunistliku parteiga.

Hussari hinnangul on see laim ja vale ning sellisele vaenu õhutamisele ja vihakõnele tuleb ühiskonnas kohe reageerida. „Kristina Kallase ema ja isa ei ole kunagi kuulunud komparteisse ja interrindesse. Küll on tema isa olnud Rahvarinde liige, mistõttu peame vajalikuks sellele Eesti Vabariigi sünnipäeval tehtud ebaõiglasele rünnakule viivitamatult reageerida,“ rõhutas Hussar.

Hussari sõnul tuleb seista inimeste väärikuse ja hea nime ja õigluse eest, et ühiskonna liikmeid tulevikus sääraste ebaõiglaste rünnakute eest kaitsta.

"EKRE vihaõhutajad rikkusid täna paljude inimeste aastapäeva meeleolu. On äärmiselt kahetsusväärne, et Eesti Vabariigi sünnipäeval tegeletakse oma eesti inimeste vahelise vaenu õhutamisega ja stalinistlikke repressioonidega. Täna võib see juhtuda juba igaühega meist ning seetõttu tuleb sellisele tagakiusamisele otsustavalt vastu astuda," rääkis erakond Eesti 200 avalikus pöördumises.

"Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna häälekandjas Uutes Uudistes ja nende sotsiaalmeedia gruppides Eesti Vabariigi sünnipäeval ette võetud rünnak Eesti 200 esimehe Kristina Kallase ema ja isa vastu on julm ja pretsedenditu," teatas erakond. "Pereliikmete laimamise ja isiklike rünnakutega on EKRE ületanud igasuguse piiri ning Eesti 200 kavatseb selle vastu seista kõiki seaduslike võimalusi kasutades kuni kohtusse minekuni välja."

Õhtuks oli lugu Uutest Uudistest eemaldatud

Kella 21 paiku ei olnud lugu Kristina Kallase vanematest enam võimalik Uute Uudiste portaalist lugeda. Loo pealkiri ja juhtlõik talletusid siiski osaliselt Google´i otsingumootorisse.

Kristina Kallase vanematest rääkiva Uute Uudiste loo osaline tekst. Kuvatõmmis.

Uute Uudiste portaalist ei olnud õhtul võimalik enam lugu lugeda. Kuvatõmmis

Sarnast narratiivi esitatud varemgi

2018. aastal avaldas EKRE uudisteportaal tänini üleval rippuva loo Kristina Kallasest, mis muuhulgas teatas: "Tõendamata andmetel olevat üks naise [Kallase] vanematest olnud Interrinde aktivist. Isegi kui see nii pole, on Kristina Kallase poliitilised vaated suuresti kokkulangevad nendega, mille nimel võitles Eesti iseseisvuse vastane Interrinne – tema kakskeelsuse ja venelaste õiguste jutud sobinuks aastatel 1988-1991 selle seltskonnale väga."