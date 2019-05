EKRE turundusstrateegiad näitavad selgelt, et erakonna retoorika tuleb himust illustreerida esikaasi

Jõulised, selged, lühikesed, arusaadavad sõnumid

Erakonna juhid teavad kelle jaoks nad räägivad. Nad hoolitsevad tsitaadikoha eest, mida saavad rakendada veebiportaalid, kuigi valijatele kinnitatakse pühalikult, et peavooluajakirjandus on rämps.

Helmede sõnad dikteerivad debatti, sest kui tihti jäävad poliitikute vastused laialivoolavaks (ja olgem ausad, demagoogiliseks), siis EKRE tagatubades koordineeritud sõnumid jätavad vähe aruteluruumi. Muidugi hiljem leitakse vangerdusruum enda sõnumitest taganemiseks täpselt sama konkreetselt.

Hea näide on Keskerakonna koostöölepe Ühtse Venemaaga, mis oli veel enne valimisi EKRE-le tingimuseks, et koos erakonnaga koalitsiooni teha. Nüüd on tera pööratud Reformierakonna vastu: "See leping on olnud teemaks ja Jüri Ratas on selgitanud kõike sellega seonduvat. Leppe algataja oli reformierakondlane Ain Seppik," sõnas Helme ERR-is.

Kriitiline toon võimuolijate suhtes

Nüüd on erakond ise võimul, on vanad sajatused meelest läinud, kuid internet ei unusta. Veebruaris arvas EKRe, et Keskerakond ja Reformierakond on rahvusriigi hävitajad, Isamaa on ajaloo vältel võtnud sisse vaid erinevaid poose.

Keskerakonna kohta olid enne valimisi hinnangul, et Jüri Ratas teenib vaid Venemaa huve. "Ratas ja Reps on lihtsalt viigileheks Kremli huvidele, nad viivad ellu süstemaatiliselt Putini agendat," muljetati siis oma raadiosaates.

Rändepakti arutelude ajal survestas Mart Helme, et toonane välisminister Sven Mikser peab ameti maha panema. Helme nimetas Mikserit vargaks. Helme rünnakud päädisid meeleavaldusega Islandi väljakul.