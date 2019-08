EKRE toetus langes aasta madalaimale tasemele

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS küsitlevad iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Kõige populaarsema erakonnana jätkab Reformierakond ning suurimat opositsiooniparteid toetab 35,7% küsitletutest. Teisel kohal püsib Keskerakond, keda toetab 21,5% küsitletutest.

Peaministripartei toetus oli veel augusti alguses madalseisus (17,8%), kuid seejärel on kolm nädalat järjest suudetud oma toetust parandada ning kindlustada teist kohta.

Kolmandal kohal jätkab konservatiivne rahvaerakond ehk EKRE (15,4%), kelle toetus on selle aasta madalaimal tasemel. See tähendab, et Keskerakonnast jäädakse maha 6,1%ga ning märtsis toimunud valimiste järel pole see vahe varem nii suur olnud.