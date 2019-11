EKRE toetus kukkus aasta madalaimale tasemele

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust. Reformierakonna toetus (34,9%) püsib stabiilne ning nädalaga ei muutunud. Keskerakonna toetus (24,1%) on kõrgeimal tasemel pärast valimisi. EKRE (14,5%) on kahe nädalaga kaotanud toetusest 2,2%.

Esikolmikule järgnevad sotsid (9,5%) ning Isamaa (6,7%). Mõlema erakonna toetus oli pikalt langustrendis, mis praeguseks on läbi. Sotside toetus liigub kolmandat nädalat tõusvas joones ning Isamaa kaua kestnud langus on peatunud.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 45,3% vastanuist ning opositsioonierakondi 44,4% vastajaist.

Viimased koondtulemused kajastavad küsitlusperioodi 29. oktoobrist 25. novembrini ning kokku küsitleti 4009 valimisealist Eesti kodanikku. Viimase nelja nädala koondtulemusele keskendumine tasandab üksikutes küsitlustes esinevad kõikumised, mis tulevad nii suuremast statistilisest veast kui lühiajalise mõjuga sündmustest.