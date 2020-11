EKRE siseministrikandidaat on Alar Laneman

"Vastab tõele, et minu nimi erakonna juhi poolt täna volikogule kinnitatakse," ütles Laneman Delfile.

Laneman ütles, et kui ta partei esimehelt pakkumise sai, oli vaja ka mõtlemisaega. "Sellised asjad on ju kahe otsaga," rääkis Laneman Delfile, et ühest küljest on tegu austusväärse töökohaga, teisest küljest ka raske väljakutsega.

EKRE volikogu otsustab Lanemani ministrikandidaadiks kinnitamise e-hääletamise teel.

Laneman kavatseb EKRE teatel ministriks valimise korral edasi minna senise siseministri algatustega: jätkata sisejulgeoleku reservi loomist, suurendada piirivalve võimekust ja ohjeldada sisserännet.

"Peame püüdlema selle poole, et Eesti oleks maailma turvalisim riik.

Selleks tuleb muu hulgas tagada, et üleilmse rahvaste rändamise käigus

ei tekiks meie riigis suletud elanikegruppe. Eesti saab lubada ainult

nii palju sisserändajaid, kui me suudame edukalt lõimida," ütles

Laneman.

EKRE volikogu liikmetel on aega Alar Lanemani kandidatuuri üle

e-hääletada kuni 16. novembri õhtuni. Senine siseminister Mart Helme teatas esmaspäeval tagasiastumisest, kuna oli kombetult Eesti suurima liitlase USA suunal räusanud.

Laneman alustas teenistust Eesti kaitseväes esimese kaitseväe üksuse - Kaitsejõudude Peastaabi staabikompanii ülemana 1991. aastal. Muuhulgas võttis see üksus Lanemani juhtimisel okupatsioonivõimude käest üle allveelaeva Lembitu, vahendab kaitseväe kodulehekülg.

Brigaadikindral Alar Laneman on esimese Eesti ohvitserina lõpetanud õpingud Londoni Kuninglikus Kaitseuuringute Kolledžis. Aastatel 1998 kuni 2001 aastal õppis Laneman Rootsi Kuningriigi Sõjaväeakadeemias. Varem on Alar Laneman lõpetanud Tallinna Kõrgema Ehitusvägede Poliitsõjakooli.

Aastatel 1992-94 teenis Laneman Kalevi Üksik-jalaväepataljoni ülema ametikohal. 1994. aastal sai temast esimene Eesti kaitseväe välisoperatsioonidel osalemiseks mõeldud üksuse Rahuvalve Üksikkompanii ülem. Aastatel 1995 kuni 1998 oli ta Eesti, Läti ja Leedu ühise elukutselise üksuse Balti Pataljon esimene ülem.

2001- 2002. aastani oli Laneman maaväe staabi ülem, 2002 kuni 2007 Kaitsejõudude Peastaabi ülem.