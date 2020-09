EKRE saatis abielureferendumi eelnõu koalitsiooniliikmetele

Mullu märtsis koalitsioonileppesse kirjutatud rahvaküsitluse korraldamine saab üha kindlamaks. Keskerakonna liige Andrei Korobeinik kinnitas, et on eelnõu kätte saanud. Rohkem polnud tal aega eelnõud kommenteerida.

Teadaolevalt on eelnõu algatajaks EKRE esimees, rahandusminister Martin Helme, kes on ettepaneku koalitsiooninõukogule teinud.

Päevalehe allikas kinnitas, et üherealises eelnõu sõnastus vastab sellele, mis on kirjas koalitsioonileppes. Miks aga tehti eelnõu valmis rahandusministri kabinetis ja mitte justiitsministeeriumis, tekitab koalitsioonipartnerites segadust.

Märtsis panid Keskerakond, Isamaa ning EKRE koalitsioonileppesse kirja, et erakonnad viivad läbi muu riigielu küsimusena rahvahääletuse ettepaneku kohta täiendada põhiseadust, määratledes abielu mehe ja naise vahelise liiduna. Hääletust plaanitakse läbi viia tuleva aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste ajal.

Reformierakonna juht Kaja Kallas teatas septembri alguses ERRi vahendusel, et rahvaküsitlus lõhestab ühiskonda ning võrdleb EKRE teguviisi Venemaaga, kus sarnane referendum hiljuti läbi viidi.

Rahvaküsitlusi võib korralda mis tahes teemal, aga küsitluse iseloom on peaasjalikult informatiivne. Rahvaküsitluse tulemusena põhiseadust muuta ei saa – riigikogu peab rahvaküsitluse tulemusi küll arutama, aga automaatset seadusemuudatust see kaasa ei too.