EKRE saab nädala pärast uue esimehe

„Olen erakonna esimees olnud kaheksa aastat, enam kui kümnendiku oma elust. Esimeheks saades oli erakonna toetus nulli lähedal. Olen meie erakonda juhtinud kahtedel kohalikel, kahtedel riigikogu-, kahtedel europarlamendi- ja presidendivalimistel. Rahvuskonservatiivid on selle ajaga jõudnud riigikokku, valitsusse ja europarlamenti ning paljudesse omavalitsustesse. Aga meil on saavutada veel palju. Järgmiste valimiste järel peame olema peaministripartei ja selleks on tarvis ennast mugavustsoonist välja raputada ning värske energia uue pilguga asju teha. Alustan iseendast – aeg on teatepulk edasi anda, et erakond saaks hoogu ja energiat juurde,“ ütles Mart Helme.

"Ma ei ole oma otsust langetanud kergekäeliselt ega tee seda emotsiooni ajel, ammugi mitte mingist survest. Teen seda, et suurendada erakonna dünaamilisust. Teen seda, et luua meile uusi võimalusi ja vaatenurki. See on minu isiklik ja kaua küpsenud otsus. Kinnitan kõigile oma toetajatele erakonna sees ja valijate hulgas, et ma ei kavatse poliitikast ega erakonna tööst eemale jääda ja kandideerin erakonna aseesimeheks. Tänan kõiki ringkondi, kes on mind esimeheks üles seadnud, kuid kinnitan, et loobun sellest ning soovitan neil hääletada Martin Helme poolt.“

EKRE volikogu kogunes täna, et Mart Helme saaks teha ülevaate Eesti poliitilisest olukorrast ja võtta vastu poliitiline avaldus.