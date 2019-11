EKRE portaali juhtkiri: mis peab juhtuma, et pea- ja kaitseminister tunnistaksid, et NATO pole siiski päris kindel?

"Praegu paistab taas silma see, kuidas Eesti välispoliitikas toimib endiselt deklaratsioonide aeg – kuigi ohusignaalid on ilmsed, teatatakse valjuhäälselt, et kõik on kõige paremas korras. Kas ollakse naiivsed, liiga orjalikud, et kriitikat teha või on see tingitud hirmust olla liitlaste silmis kahtleja, kuid igal juhul peidab Eesti välispoliitika taas pea liiva alla ja karjub, et me oleme kaitstud ja NATO toimib," seisab juhtkirjas.

EKRE portaal viitas Türgi ja mitme lääneriigi suhetele Venemaaga, samuti USA ja Lääne-Euroopa riikide halvenevatele suhetele. "Eesti aga jätkab deklaratiivselt kiidulaulu NATO ühtsusele – mis peab juhtuma, et pea- ja kaitseminister tunnistaksid, et NATO pole siiski päris kindel? Jah, praegu see toimib, liitlasväed on siin, õhuturbega on kõik korras, ka ise oleme niivõrd-kuivõrd valmis, aga fakt on ka see, et kuskil võib miski ussitada ja me peame selleks valmis olema," kirjutas portaal.

"Kui ühel päeval avastame järsku, et kõik ei toimi nii, nagu me lootsime, peab meil olema plaan B. Praegu oleme pannud kõik ühele kaardile, loodame, et see on trump, aga kaart võib osutuda lööduks või äramärgituks."

Uued Uudised viitasid seejärel ühe Soome sõjaväelase arvamusele, et lääneriigid ei tuleks meile appi, kui Venemaa meid ründab. Samuti kritiseeris portaal kohalikke venekeelseid inimesi ja kahtles nende lojaalsuses.

"Eesti välispoliitikas on aeg lõpetada see orjalik deklaratiivsete usaldusavalduste etteloopimine ja arutada koos aktiivsemate liitlastega läbi ka need stsenaariumid, kus kõik hakkab järsku käest lagunema," leidis EKRE portaali juhtkiri.