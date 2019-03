EKRE poliitik Siim Pohlak "valgetest südametest": poliitilised oponendid kasutavad hüsteeriat ära, et aidata Reformierakond ja sotsid valitsusse

Koalitsioonilepe on alati kompromiss. Millised on aga need punktid, mida teie tahaksite seal näha?

Minu jaoks olulised teemad on seotud otsedemokraatia, maapiirkondade arendamise ja perepoliitikaga. Konkreetsed punktid, mis koalitsioonilepingusse lähevad ja nende sõnastus selgub läbirääkimistel. Koalitsioonikõneluste ajal meedia kaudu punktide reastamine ei oleks õige.

Paljud inimesed kardavad seda, et EKRE valitsusse saab. Mida te saate öelda nende hirmude leevendamiseks?

Inimesed kes asjade olemusse ei süvene kardavad, sest suur osa meediast on EKRE-ga hirmutamisega järjepidevalt tegelenud. Suisa piinlikuks on asi läinud nüüd koalitsiooniläbirääkimiste ajal, kus sõna saavad vaid sündiva koalitsiooni vastased ja kriitikud ning meedia kaasabil toimub massihüsteeria käivitamine.

Vaadates täna Facebookis levivat "valgete südamete" kampaaniat, siis on näha, et meie poliitilised oponendid oskavad seda hüsteeriat osavalt ära kasutada, tehes inimeste isiklikest facebooki profiilipiltidest poliitilise võitluse tööriistad, et lõpptulemusena aidata avalikkuse surve kaudu Reformierakond ja Sotsiaaldemokraadid valitsusse.

Inimeste hirmude leevendamise võti on ajakirjanike käes - pakkuge oma lugejatele tasakaalustatud ja erapooletut kajastust, mis on ajakirjanduse tegelik roll. Andke konservatiivsetele vaadetele samapalju pinda ning õigust oma seisukohti selgitada nagu seda liberaalidele ja nende arvamusliidritele võimaldate, siis saame rääkida emotsioonide ja siltide asemel asjade sisust ja maailmavaatest.