EKRE palgatud advokaat lekitas Indrek Tarandi ja teda rünnanud meeste kokkuleppemenetluse Varro Vooglaiule

"Nende (Osa ja Riebergi – toim) õnnetus oli see, et neile palkas EKRE advokaadiks Urmas Siimoni, kes osutus olema ebapädev advokaat, kes lekitas konfidentsiaalse kokkuleppemenetluse mulle tundmatule isikule Varro Vooglaiule ja see Varro Vooglaid oleks äärepealt saatnud mehed, kes olid minuga juba ära leppinud ja mina nendega ka, uuesti kriminaalmenetluse alla," ütles Tarand. "Kuigi see Varro Vooglaid väidab, et ta on jurist, aga kahjuks ta ei oska juristina käituda. Nii et õhus oli võimalus, et meie lepitus läheb kahjuks meestest ja minust sõltumata asjaoludel uuesti kriminaalmenetluse alla. Mul on väga hea meel, et see nii ei juhtunud," lisas ta.

Tarand ütles Delfile, et Osal ja Riebergil uuesti kriminaalmenetluse alla sattumise ohtu ei ole, sest nad on neile kohtuotsusega pandud kohustuse täitnud. "Seetõttu mul ei ole süüalustele mingeid etteheiteid, küll aga olen ma surmveendunud, et mitte süüalustel ei tulnud pähe Varro Vooglaiu juurde minna midagi õiendama. Ja kui see oli nende advokaat, siis temaga tuleb mul lihtsalt erinev jutt," sõnas Tarand. "Aga põhimõtteliselt riskis advokaat jah sellega, et ta oleks oma kliendid uuesti kriminaalprotsessi saatnud, sest ta kaasas lepitusmenetlusse ilma kellegiga konsulteerimata kolmandaid osapooli," märkis ta.

Tarandi ja meeste vaheline leppimine siiski veel jõustunud ei ole, sest seaduse kohaselt tuleb lepitusmenetlusse kaasata ka riiklik lepitaja, kellega osapooled kohtuvad tuleval nädalal. Riiklik lepitaja peab leppimise kinnitama ja alles seejärel saab see jõustuda.