EKRE naisühenduse juht: Mart Helme ütles presidendi kohta õigesti!

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) naisühenduse esimees Kai Rimmel peab Helme teguviisi ja väljenduslaadi õigeks. “Presidendile ei sobigi selline emotsionaalne käitumisviis, Mart Helme ei eksinud enda sõnades,” leidis Rimmel. Tema hinnangul peab president olema külma närviga ning Kaljulaidi protestiaktsioon tekitas Rimmelis küsimuse, kuidas käitub president veel emotsionaalselt keerulisemates olukordades.

Lisaks häiris Rimmelit asjaolu, et president kandis ministrite ametisse nimetamise ajal dressipluusi. “Mind ei häirinud see sõnum seal peal, hoopis see, et ta oli valinud kanda dressipluusi. Meie anname talle seal au, minu arvates pole õige dressipluusis kohale tulla.”

Helme nimetas pressikonverentsil Eesti Ekspressi ajakirjanikele Marti Kuusiku vägivallasüüdistuste kohta infot jaganud allikaid “naabrinaisteks saunas”. Rimmel ei pidanud seda kommentaari pisendavaks. “Minu arvates ei olnud õige seda artiklit üldse avaldada, ajakirjanikud oleksid pidanud infoga politseisse minema,” ütles ta.

“On väga ebaõiglane tallata Kuusik ja tema lapsed jalge alla. Õigustuseta ei tohi selliseid väiteid kajastada,” lausus Rimmel. Ta täpsustas, et õigustuseks oleks kohtuotsusega kinnitust leidnud süüdistused.