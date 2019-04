EKRE ministrikandidaat Marti Kuusik tabati roolist jääknähtudega

"Minu ja minu tegevuste tagajärgedega on minu enda südametunnistusega kokkuleppes asjad klatitud ja mingeid olulisi ühiskonda kahjustavaid järelmeid asjal ei ole," märkis ta ERRile.

Ta selgitas, et väljus hommikul väga normaalse enesetundega. "Eelmisel õhtul oli valimisteõhtu, loomulikult oli inimestel hea meel, sest (EKRE) tulemused olid korralikud ja lubasin endale veidi. Hommikul pidin vara tööl olema, käisin duši all, tundsin ennast täiesti normaalselt," väitis ta.

"Aga juhtus tõesti nii, et kuna kiirustasin, siis ei jõudnud hommikust süüa ja tühja kõhu pealt leiti väljapuhutavas õhus – ütlen mälu järgi – 0,14 promilli," lisas ta. "Politseivõimud leidsid, et ma ei ole ühiskondlikult ohtlik tegelane ja mulle pakuti võimalust osaleda liikluskoolitusel. Seda võimalust ma ka kasutasin."

Ta lisas, et EKRE juhid on teadlikud: "Jah, see ei ole midagi sellist, mis oleks kriminaalne või mind välistav." Ta ütleb, et tema teada on ta karistusregister puhas: "Ma ei ole mingi saririkkuja."

EKRE kinnitas oma ministrikandidaadid 6. aprillil. Kuusik on varasemalt töötanud mitmetes pankades ning ka Rakvere spordikeskuse direktorina.