EKRE ministrid ja presidendi ametifoto. Martin Helme on traditsioonide osas ainus mässaja

Delfi uuris ka teiselt EKRE ministritelt, kas nad on läinud Martin Helmega sama teed ning tuli välja, et rahandusminister Helme on ainus mässaja.

Valitsuse pressikonverentsil uuriti Mart Helmelt, kas on nüüd läbiv ideoloogia presidendi pildid EKRE ministrite kabinettidest maha võtta.

"Ma ei tea, minul ripub kabinetis endiselt," kostis Mart Helme. Kui talle lisati, et Martin Helme võttis kuuldavasti maha, märkis ta: "Võib-olla Martin võttis maha, ma ei tea. Ma pole tema kabinetis käinud." Presidendi suhtes oli Helme tänasel pressikonverentsil läbivalt kriitiline, ent sõnastuses leebem kui nädalakese ees. "Kui tõmmatakse selga kummalised pusad ja marsitakse Vabariigi valitsuse kinnitamiselt välja, ausalt öeldes - mul kodanikuna on õigus olla selle suhtes kriitiline!"

Eesti päevalehe ajakirjanik tegi hiljuti intervjuu keskkonnaministri Rene Kokaga, kelle kabinetis ajakirjaniku sõnul portree kenasti rippus.

Ka keskkonnaministreeriumi pressiosakond vahendas, et maaeluministri Mart Järviku kabineti seinal on presidendi ametlik foto olemas.

Portreeküsimust on arutatud ka sotsiaalmeedias. Reformierakonna endine peasekretär, tänane Astangu kutserehabilitatsiooni keskuse juht Kert Valdaru näitab Twitteris, et temal on portree seinal. Talle vastas õiguskantsleri kommunikatsioonijuht Janek Luts, et Valdarul on kabineti seinal vana pilt.