EKRE minister ei pea Helme välismaalaste seaduse muudatusi mõistlikeks

Siseministeerium soovib piirata Eestis õppivate välismaalaste ja lühiajaliste töötajate võimalusi oma lapsi Eestisse kaasa tuua. Muudatus tähendaks, et üliõpilase lapsed võiksid tal tavalise viisaga külas käia, kuid kogu õpingute ajaks neil Eestisse asja ei oleks.

Ühtlasi keelaks ministeerium välistudengite töötamise rohkem kui 16 tundi nädalas. Ministeerium kardab, et muidu võidakse õppimiseks antud elamisluba hoopis töörände kattevarjuna kasutada. Veel soovib ministeerium, et seadusmuudatuse järel tuleks Eestisse need välistudengid, kellel on õppimiseks piisavalt raha, mistõttu tahetakse tähtajalise elamisloaga välismaalastelt ära võtta vajaduspõhine õppetoetus.

Karu ja Aasa allkirjastatud vastuses siseminister Mart Helmele põhjendavad ministrid, et eelnõu piirab viisa andmist Eestis õppiva või lühiajaliselt töötava välismaalase pereliikmetele. "Vastavad muudatused välistavad automaatselt näiteks üksikvanemad, kes ei saa Eestisse töötama või õppima asumisel lähtuda vaid võimalusest, et nende pereliikmetel on õigus neid Eestis külastada. Samuti võivad antud isikutel olla piisavad rahalised vahendid koos laste või abikaasaga Eestis toimetulekuks," seisab vastuskirjas.

Majandusministeerium ei pea seetõttu mõistlikuks välismaalase pereliikmetele viisa andmise ühetaolist piiramist ning teeb ettepaneku jätkata viisade väljastamisel piisavate rahaliste vahendite olemasolu eeldusest, sealhulgas näiteks tasulise õppega seonduvate kulude katmiseks.