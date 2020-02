EKRE loodab oma eelnõuga ära hoida "poolkommunistlikku kuritegu" apteegiturul

Toimetas: Aleksander Pihlak reporter RUS

Urmas Espenberg Foto: Hendrik Osula

Vaatamata sellele, et apteegiturg on juba valmistumas reformi rakendumiseks aprilli algusest, on EKRE endiselt seisukohal, et reform vajab tühistamist. Miks?