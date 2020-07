EKRE loob juba tänavu oma telejaama: meie nimetame seda Fox Newsi projektiks

"Meil on plaanis laiendada oma meediagruppi või siis nii-öelda rahvuslikku meediagruppi," ütles Helme intervjuus Kärt Anveltile. "Meil on olemas kontseptsioon, vastavad tegevused on käivitatud," kinnitas ta.

"Ootused-lootused [telekanalile] on kõrged, aga kuidas ta nüüd päriselt tööle läheb, seda saab näha siin sügisel või järgmise aasta alguses."

Helme sõnul ei ole selle eesmärk konkureerida teiste erakondadega, vaid ennekõike meedias. "Tahame tekitada juurde pluralismi Eesti meediamaastikul, mis - ja millega ajakirjanikud tõenäoliselt ei nõusutu - on meie meelest ühele poole kaldu, vasakule, liberalismi poole kaldu," ütles Helme. "Meie nimetame seda Fox Newsi projektiks."