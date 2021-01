EKRE liidrid teatasid, et plaanivad opositsioonis olles võimuliidu plaane õõnestada obstruktsiooniga

Veel nädal tagasi paistis, et EKRE on obstruktsiooni suurim vastane, kuna just seda lähenemist kasutasid SDE ja Reformierakond abielureferendumi puhul.

Nüüdseks on selge, et EKRE võimutüüri juures ei jätka. Uue valitsuse moodustavad suure tõenäosusega Reformierakond ja Keskerakond, kes juba mitu päeva kõnelusi peavad.

EKRE hakkab taktikat muutma. Sellele viitas kolmapäeval riigikogu suures saalis Mart Helme. Ta rääkis, et kui uus koalitsioon peaks tulema vihakõneseadusega, teevad nad 10 000 parandusettepanekut. "Aga mitte teemal, kas me peaksime Venemaa mõjusfääri minema, vaid sisulistel teemadel. Sisulised. Nii, et neid ei ole võimalik ka kõrvale heita. Siis arutamegi ja siis kaitsemegi," teatas ta.

"Ja kui te tulete kooseluseaduse rakendusakte tooma, teeme teile täpselt sedasama. Ja kui te tulete siin immigratsiooni juradega – ja me teame, et te tulete –, siis me teeme teile täpselt sedasama. Me ajame selle asja totaalselt umbe. Te jooksete siit minema. Te tahate ühel päeval valitsusest ära minna, sellepärast et teil on nii paha. Aga te olete meile näidanud, et see kõik on õige. Nii peabki. See ongi opositsiooni ainus relv. Me siis kasutame seda opositsiooni relva, aga me teeme ta väga vahedaks. Nii vahedaks, et lõikab luuni. Vot tak, vot niimoodi, mu kallid sõbrad," lisas Helme.

Mõne päeva eest portaalis Objektiiv Varro Vooglaiule antud videointervjuus märkis eurosaadik Jaak Madison, et kui peaks vihakõne kriminaliseerimine riigikogus arutlusele tulema, siis saab olema tugev poliitiline vastuvõitlus. "Näiteks avalikkuse keeramine valitsuse vastu, see eeldab massimeeleavaldusi, petitsioone, sotsiaalmeedia kampaaniaid ja eeldab ka obstruktsiooni," hindas ta.

Madison leiab, et laiemas pildis on vaja täiesti suvalisi eelnõusid lihtsalt obstruktsiooniga peatada. "Olgu see ükskõik mis eelnõu, olgu see kasvõi tavaline, mingi maksuseaduse muudatus, lihtsalt teetegi 1000 muudatusettepanekut ja hakkate läbi hääletama, et lihtsalt pidurdada selle valitsuse töövõimet. Et nad oleksid niivõrd plindris omadega, et nad teaksid, et selline valetamine ja reetmine, see maksab kätte ja valusalt, eriti Keskerakond. Vaatame siis, kuidas teie uus valitsus tööle hakkab."