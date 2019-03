EKRE levitas veel tänaseni sotsiaalmeedias Keskerakonna vastaseid reklaame

Sotsiaalmeedias tehtava (poliitilise) reklaami läbipaistvuse suurendamiseks lõi Facebook võimaluse vaadata, milliseid postitusi üks või teine isik, grupp või lehekülg võimendab. Selle nägemiseks ei pea huviline ise olema reklaami sihtrühmas. Piisab kui minna huvipakkuvale Facebooki kontole ja otsida üles märksõna "Info and ads". Sealt näeb kõiki postitusi, mida kontoomanik parasjagu raha eest võimendab.

Delfi vaatas järele, milliseid postitusi erakonnad võimendavad täna, kaks nädalat peale valimisi. Üllatus oli suur, kui selgus, et EKRE võimendab jätkuvalt postitusi, mis oma sisult ja loomisajalt kuuluvad valimiste eelsesse aega. Nii näiteks maksis EKRE täna hommikul veel reklaami eest, mis kutsus kõiki inimesi 3. märtsil valima.

Veelgi üllatavam oli aga see, et reklaamide hulgas oli ka teravalt Keskerakonda, oma tulevast koalitsioonipartnerit, kritiseerivaid postitusi. Näiteks ühel andis EKRE mõista, et Keskerakond näitab vene valijale kortsuvabat keha. Järgnevast kaadrist selgus, et kõik kortsud asuvad lihtsalt kokku sõlmituna selja taga.

Teisel reklaamil andis EKRE mõista, et Keskerakond, mida reklaamis esindas peaminister Jüri Ratas, on lükanud kõik olulised probleemid vaiba alla peitu.

EKRE Riigikogu fraktsiooni kommunikatsiooninõuniku kohusetäitja Aarne Mäe ei osanud valimise eelsete reklaamide jätkuvat võimendamist täpsemalt kommenteerida. Kuid ta ütles, et tegemist on ilmselt inimliku või tehnilise veaga. "Mingit pahatahlikkust siin ei ole," ütles Mäe. "See oli valimisvõitlus. Enne olime üks ühel pool, teine teisel pool rindejoont, nüüd oleme ühel poolel," selgitas Mäe Keskerakonna kritiseerimist valimisreklaamidel.