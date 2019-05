EKRE leidis uue ministrikandidaadi oma fraktsioonist

Erakonna esimehe Mart Helme sõnul on Kingo ennast tõestanud võimeka juhina. „Olen veendunud, et väliskaubandus ja IT-sektor on kindlates kätes."

Kingo ütles, et ta läheb valdkonda juhtima eesmärgiga aidata Eesti ettevõtjatel jõuda rohkem välisturgudele. „Muu hulgas vaatame üle Euroopa direktiivid ja bürokraatlikud takistused, mis meie ettevõtete tegevuse laiendamist pärsivad. Eurodirektiivide üliagar rakendamine on Eestis saanud suureks ettevõtluse piduriks,“ sõnas Kingo.

Samuti kavatseb Kingo hakata seisma selle eest, et Eesti e-riigi kuvand "ei oleks ainult kuvand, vaid saaks täidetud tegeliku sisuga".

„Kavatsen tööle hakata selle nimel, et internet oleks kättesaadav igas Eestimaa külas. Samuti viime läbi e-valimiste süsteemi analüüsi ja sõltumatu rahvusvahelise auditi. Kuni e-valimiste protsess ei ole läbipaistev ja otsast lõpuni kontrollitav, toodab see rahva seas umbusaldust,“ ütles Kingo.

Peaministri büroo juhataja Johannes Merilai ütles Delfile, et peaminister Jüri Ratas ei ole Kingoga veel kohtumist kokku leppinud, kuid see toimub sel nädalal.

Kert Kingo on töötanud politsei- ja piirivalveameti kriminaalosakonnas uurijana ning maksu- ja tolliametis erimentluse talituses juristina.

Ta on õppinud Tallinna majanduskoolis õigust ning alates 2017. aastast end täiendanud Mainoris ärijuhtimise magistriõppes inimressursside juhtimise õppekaval.

Kingo liitus EKRE-ga 2016. aastal ning algatas seal korruptsioonivastase toimkonna.

Kert Kingo oli EKRE varivalitsuses justiitsminister. Riigikogus kuulub ta õiguskomisjoni. Valimistel kogus ta 1082 häält.

Kingo on avaldanud skeptilist suhtumist e-valimiste ning e-riigi toimimise osas.

Ta elab Tartumaal Kõrvekülas.