EKRE lähipäevil uut ministrikandidaati ei avalikusta. Kas nende esimene valik ei läbinud taustakontrolli?

"Peaminister Jüri Ratas viibib 8.-10. maini välisvisiidil Rumeenias. Enne Jüri Ratase naasmist uue väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri nime ei avalikustata," teatas EKRE pressiteate vahendusel.

Õhtulehele teadaolevalt ei läbinud väljavalitud kandidaat taustakontrolli. Delfi küsimusele, kas see vastab tõele, ütles peaministri büroo juht Johannes Merilai, et tema teada on EKRE valikus endiselt kaks kandidaati, kelle taustakontrollidest ei ole ta teadlik.

Eile kogunes riigikogus EKRE juhatus. Mart Helme viitas ajakirjanikele siis, et nime kuuleb täna.

Üks kandidaatidest on Helme kinnitusel mees ja teine naine. "Mõlematel on suur administratiivne kogemus, mõlemal on IT-oskused ja mõlemal on teatud eeldused ka väliskaubandusega tegelemiseks," rääkis Helme. "Siin me otsustame täna, kumba kandidaati juhatus heaks kiidab," lisas ta.

Pärast juhatuse heakskiidu saamist esitatakse kandidaadi nimi kooskõlastamiseks peaminister Jüri Ratasele, kes laseb teha kandidaadile taustakontrolli. "Kui see on tehtud, siis kolmapäeval (homme – toim) me tõenäoliselt saame selle nime välja käia," rääkis Helme eile.

Möödunud esmaspäeval sai väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministriks Marti Kuusik. Juba päev hiljem astus ta seoses perevägivallakahtlustega tagasi.