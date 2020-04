EKRE kutsub Kaimar Karu ministriametist tagasi. Martin Helme süüdistab Karu parteilise joone eiramises

Delfile teadaolevalt heidetakse erakonna sees Karule ette just puudujääke ministriameti kui sellise mõistmises ja üldises töökuses.

Väidetavalt ei saanud ta aru, mida tähendab ministriks olemine, ta ei süvenenud töösse, mis oli tema ülesandeks - näiteks majandusmeetmete väljatöötamine.

Delfile teadaolevalt on erakonnal olemas ka uus ministrikandidaat, kes ei ole praegu riigikogu liige, vaid maksuameti taustaga, erakonnaga seotud ettevõtja.

Rahandusminister Martin Helme tänas ühismeedias Kaimar Karu tehtud töö eest. Ta kirjutas, et "paraku ei tekkinud temal ja erakonnal viimase poole aasta jooksul töist ja usalduslikku suhet. Ei tekkinud ka meeskonda ülejäänud ministrite delegatsiooniga."

Martin Helme heitis Karule muu kõrval ette parteidistsipliini eiramist. "Küllap mängis oma rolli see, et ta tuli tipp-poliitikasse ilma vähimagi varasema poliitilise kogemuseta, mistõttu ei mõistnud, et ministri koha saamiseks teevad sajad inimesed igapäevaselt pikki aastaid tõsist tööd. Selle töö tulemusel saadakse valimistel hääled teatud väärtuste ja poliitikate ellu viimiseks. Erakonna valijad, liikmed ja juhid ootavad, et erakonna ministrid viiks ellu koalitsiooni ja erakonna poliitikat. Praegu kippus aga nii olema, et IT ja väliskaubandusministri portfell oli mitte EKRE vaid Ametnike Partei käes."

Riigikogu esimees, EKRE liige Henn Põlluaas ütles ERR-ile, et Karuga on mitmeid kordi räägitud meeskonnatöö tähtsusest ja erakonna sihtidest kinni pidamisest.

"See ettepanek, et ta välja vahetada ei ole tekkinud üleöö ja see ei ole ka seoses praeguse kriisiga," ütles Põlluaas.

"Erakond ja kõik erakonna ministrid peavad töötama meeskonnana ja isekeskis kõik küsimused läbi arutama ja ühiselt edasi minema. Kui see meeskonna töö ei toimi ja jääb kellegi taha toppama, siis tulebki vaadata personaalia küsimusi," lisas ta.

"Karuga on mitu korda sellest probleemist räägitud ja tulemust ei ole kahjuks olnud ja nüüd me olemegi sellises hetkes, et EKRE peab ministri välja vahetama," ütles Põlluaas veel.