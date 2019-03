EKRE Kristlik Ühendus mõistis pearabi verbaalse ründamise hukka

Hints lisas, et juutidel on läbi ajaloo olnud piisavalt valusaid kogemusi tagakiusust. "Näidakem üles tarkust selles küsimuses. Ja ärgem tehkem asju, mida hiljem peab kahetsema," ütles ta.

Hints rõhutas, et Eesti riigis kehtib usuvabadus. "Kristlastena usume, et iga inimene on jumala poolt loodud ja sügavalt armastatud, seetõttu on kõik inimesed oma olemuselt jumala ees võrdse väärikusega. Jumal on maailmale kinkinud erinevad rahvused ja keeled ning iga rahvus on väärt lugupidamist ja austust," ütles Hints.

"Kristlastena peame juudi rahvast eriliselt austust väärivaks ning tunnustame jumala ilmutust ja imelist plaani selle rahva läbi. Seetõttu oleme laupäeval toimunud labasest solvangust äärmiselt häiritud," rääkis Hints

EKRE Kristlaste Ühendus loodi 2017. aastal ning selle eesmärk on seista kristlike väärtuste eest ja aidata ainelises kitsikuses elavaid inimesi.