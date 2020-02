EKRE kõnetoru levitas Delfi kohta libauudist: Eestis pole ühtegi koroonaviirusesse nakatunut

Arvamusportaal Uued Uudised, mille väljaandja on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, avaldas täna postituse pealkirjaga: "LUGEJA KIRJUTAB: Delfi väidab, et eemaldas loo koroonaviirusest Eestis paanika ärahoidmiseks.

Postituses on kaks fotot.

Pahatahtlik fotomanipulatsioon. Pahatahtlik fotomanipulatsioon.

Esimesel pildil on kujutatud väidetavat Delfi uudist, nagu oleks üheksa eestlast nakatanud koroonaviirusesse. See ei vasta tõele. 8. veebruari seisuga pole ükski eestlane koroonaviirusesse nakatanud. Tegemist on pahatahtliku fotomanipulatsiooniga.

Lisaks on avaldatud väidetav vestlus Delfi Instagrami konto vahendusel.

Pahatahtlik fotomanipulatsioon.

See pilt on samuti vaid pahatahtlik fotomanipulatsioon, sellist vestlust pole toimunud.

EKRE kõnetoru Uued Uudised räägib loos kindlas kõneviisis, kuigi pole fakte kontrollinud. Keegi EKREst pole Delfi toimetusega ühendust võtnud, et manipuleeritud kuvatõmmiste kohta küsida.

Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald sõnas: "Oleme jahmunud, et jõhkralt on võimalik valetada, eksitada ja endale sobiva niinimetatud vaenlase kuvandit ehitada. Kuigi uueduudised.ee ei ole ajakirjandus, vaid ühe erakonna ideolooloogiline tööriist ja vihanui, oskan soovitada ka sellistel keskkondadel püüda mitte valetada. Delfi on alati nõus vastama, ka Uutele Uudistele. Eriti kui meie suunas valetatakse häbematul kombel.”

Lisaks kinnitas terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar Delfile, et see on "nii fake uudis, kui saab olla."