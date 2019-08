EKRE keeldus valimiskampaania kohta täiendavaid andmeid jagamast

ERJK otsustas aprillis läbi viia sõltumatu analüüsi, et kontrollida avalikkuses esile kerkinud kahtlusi küsimuses, kas riigikogu valimiste kampaania ajal on kõik erakonnad saanud meedia- ja reklaamiteenuseid võrdsetel alustel ja turutingimustel või on toimunud erakonnaseaduse rikkumisi.

Analüüsi lõpule viimiseks palus ERJK kõikidel parlamendierakondadel 13. augustiks esitada reklaamikulu andmed eelmise aasta neljanda kvartali ja tänavuse aasta esimese kvartali kohta, tuues välja ajakirjandus- ja telereklaamide tootmis- ja esitamiskulud.

Päevase hilinemisega vastasid Reformi- ja Keskerakond. Kaks nädalat jäid hiljaks Isamaa ja sotsid.

Hoolimata ERJK meeldetuletusele ja viitele, et komisjon võib erakonnale dokumentide esitamiseks teha ettekirjutuse ja määrata 15 000 eurose sunniraha, otsustas EKRE, et neilt on andmete küsimine põhjendamatu.

"Erakond on korrektselt esitanud kõik seaduses ette antud andmed ja lisaandmete küsimist ei pea põhjendatuks," teatas erakond täna komisjonile.

ERJK esimees Liisa Oviir ütles Delfile, et ei ole küll veel EKRE vastusega tutvunud, kuid kinnitas, et asja arutatakse kindlasti komisjoni järgmisel istungil ja vastavalt seadusest tulenevatele võimalustele ka reageeritakse.

“Me pakkusime neile võimalust seletada oma anomaaliaid (valimiskampaania rahastamises – toim) ja kui nad seda ei kasuta, oleme sunnitud selle muude tõenditega täitma. Siis jääb nende järelduste tõendamiskoormus nende enda peale,” ütles Oviir.

Aprillis kirjutas Eesti Ekspress, et parteide deklareeritud reklaamikulud ja Emori mõõdetud reklaamimahud näitavad väga suurt anomaaliat - Isamaa oli teinud konkurentsitult enim reklaami, ent näidanud palju väiksemat reklaamikulu.