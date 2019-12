EKRE käilakujud hoiatavad Tartu ülikoolis liberaalse demokraatia eest

Konverentsi pealkirjaks on „Eesti valik: Demokraatia või demokratuur”. Sõna „demokratuur” on Eesti keele seletavale sõnaraamatule tundmatu, ent uskuda võib, et EKRE sõnaloometoimkond on kombineerinud „demokraatia” „diktatuuriga” ning selmoel Eesti keelde uudissõna toonud.

Üles astub esinduslik nimekiri EKRE poliitikuid. Ilmselt kõige tähendusrikkama ettekande peab vaimulik ja konservatiivse propagandaportaali „Objektiiv” endine peatoimetaja Veiko Vihuri. Tema kõne teemaks on „Vaba ühiskond versus liberaalne demokraatia”.

Mart Helme vaeb seda, kuidas Eesti ametnike liigne võimuküllus ohustab Eesti demokraatiat ning Anti Poolamets arutleb Eesti kodanike otsustusõigust piiravate välismõjude üle.