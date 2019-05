EKRE kaheks? Indrek Särje väljaviskamise taga on erakonna liikme hinnangul Kaalep ja Helmed

Lisaks kritiseeris rahandusminister Martin Helme seda, et Tartu kandidaadid tõid riigikokku vähe hääli. “Mina ütlesin, et see on Ruuben Kaalepi pärast, sest ta ei meeldi inimestele. Ta ajab seda etnilise puhastuse juttu, kuigi ütleb, et seda puhutakse üle. Aga miks keegi mõtleks selliseid asju välja?” selgitas Loskit. Peale selle on Kaalep Loskiti hinnangul mugav. “Kaalep pidi erakonna liikmete listi haldama, aga mingil hetkel ütles, et ei viitsi, ei taha teha mõttetuid tegevusi. Tööl ta pole ka korralikult käinud enda 26 eluaasta jooksul.”

11. mai koosolekul esitas Ruuben Kaalep Särje kõrvale kandidaadiks Mareh Kalda. “Särge armastatakse Tartu ringkonnas, Mareh sai ainult 15 häält,” märkis Loskit. Särg pani ringkonna juhataja valimised kindlalt 59 häälega kinni. “Ruuben Kaalep, Jaak Valge, Mareh Kalda ja tema tütar marssisid selle peale demonstratiivselt välja,” lisas ta. Valge ja Kaalep jätsid neile kingitud lõikelilled isegi esikusse maha. “Minu arust on see väga inetu tegu. Meie erakond seisab väärika käitumise ja kohtlemise eest,” leidis Loskit.

Kalda ja Kaalep olid saatnud juhatusele kaebekirju Särje kohta, et tema ei anna piisavalt Kaalepile sõna. “Kaalepit ei olegi väga siin ja kui ta tahab väga sõna võtta, siis andku märku või kutsugu koosolek kokku! Sellist selja taga kaebamist ma ei mõista,” rääkis Loskit.

Peale selle ei nõustu Loskit Mart Helme selgitusega, et Särje juhtimisel on halvatud EKRE Tartu ringkonna töö. “Kuidas see halvatud on, kui korraldame rongkäike, meil on tublid liikmed ja alati toetame teiste ringkondade tööd?” ei mõistnud Loskit. “Üha rohkem jääb mulje, et on kaks EKREt: üks, kuhu kuuluvad Helmed ja teine, kuhu kuuluvad väljaspool Tallinnat olevad toetajad,” märkis ta.

Eriti nördinud oli Loskit asjaolust, et Tartust ei saa ükski liige delegaadina minna 9. juunil EKRE kongressile. “Oleme alati erakonna selja taga olnud ja nüüd siis nii…”

Kuigi erakonnast on juba lahkujaid olnud, siis Loskit ja tema mõttekaaslased plaanivad Särje nimel edasi võidelda. “Eks mõtted ja plaanid muutuvad tundidega, aga see Helmede nõiajaht ei saa nii jääda,” teatas Loskit.