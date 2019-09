EKRE käest nõudis kampaaniakulutuste kohta lisaselgitusi EKRE enda esindaja

EKRE-t esindab ERJK-s Ardo Ojasalu, kes komisjoni juhi Liisa Oviiri sõnul hääletas eelmisel koosolekul selle poolt, et EKRE-le - nagu ka kõikidele teistele parlamendierakondadele - läkitada järelpärimine kampaania rahastamise kohta. Järelpärimine oli tingitud Eesti Ekspressi loost, milles esitati kahtlus, et Isamaa rahastus näeb välja nagu varjatud rahastamine.

Oviir pole EKRE sõjakast seisukohast häiritud, kinnitades, et ERJK oma volitusi ei ületa ning vajadusel kasutab komisjon teisi meetmeid, et konservatiividelt vastuseid saada. "Vajadusel saame EKRE-le teha ettekirjutuse või kohaldada sunniraha, kuid me suhtleme erakonnaga ning loodame, et nad vastavad siiski enne," sõnas ta.

Kõik teised erakonnad on kampaaniarahastuse kohta läkitatud päringule oma vastuse saatnud.

"EKRE on ikkagi võrreldes teiste erakondadega poliitikamaastikul päris uus ja ilmselt on selle tõttu nende arusaamine pealiskaudne, mis on ERJK pädevus, aga pädevused tulevad otse seadusest ja me peame seda järelvalvet tegema. Meil on õigus küsida erakondadelt juurde infot ja dokumente ja erakondadel on kohustus meile seda infot ka anda," tuletas Oviir erakonna juhtidele meelde.

Muuhulgas esitati EKRE-le ka päring Tre Raadios jooksva saate "Räägime asjast" kohta, millele siiski erakond soostus vastama.

Roheliste tulevik lahtine

EKRE-st enam teevad Oviirile muret rohelised, kelle majanduslik olukord on üsna keeruline ning kes on miinuses juba aastast 2013 ning kellel on maksmata eelmiste riigikogu valimiste arved.