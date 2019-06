EKRE kaasamise eest Euroopas kriitikalaviini alla sattunud Tanel Kiik: EKRE retoorika on tulnud poolele teele

Keskerakonnast vastas küsimustele sotsiaalminister Tanel Kiik. “Ta kaitses erakonda vapralt, aga mul hakkas temast kahju ka, kui Kiik pidi paljudele asjadele ütlema, et ta ei kanna EKREga samu väärtusi,” selgitas Reformierakonna esinaine Kaja Kallas. “ALDE nõukogu liikmed tunnevad muret, et Keskerakond ei jaga siiski ALDEga samu väärtusi ja sel põhjusel küsimus päevakorda lisatigi,” lisas ta.

Kiik selgitas, et küsiti palju EKRE liikmete varasemate väljaütlemiste kohta. “Mõni küsimus ulatus tagasi aastani 2013,” sõnas Kiik. Ta selgitas liikmetele, et EKRE oli seitse aastat opositsioonierakond ning nüüd koalitsioonis on erakonna retoorika muutunud tasakaalukamaks ja vastutustundlikumaks. “Kas ta on päris seal, kus on Keskerakonna retoorika, seda ei saa öelda. Minu hinnangul on EKRE praegu tulnud poolele teele,” lausus Kiik. “Retoorika muutumine võtab aega. See ei juhtu üleöö,” lisas ta.

Kiik märkis, et näiteks ka nimeseadus, millest just viimasel ajal on palju räägitud, sai valmis juba ligi kuus kuud tagasi, veel eelmise valitsuse ajal. “Selle seaduse kallal alustati tööd juba palju varem, ei olnud nii, et uus valitsus võttis selle kohe päevakorda.”

Peale selle selgitas Kiik, mis on EKRE ja Keskerakonna ühisosad ja kuidas vältida konflikte, kus mõni ühiskonna osa saab põhjendamatult haiget. “EKRE poliitikud keskenduvad nendele valdkondadele üha rohkem, kus nende ministrid töötavad, mis on positiivne,” ütles ta.

Kallas märkis, et Eesti on üldiselt ALDE puhul heas kirjas. “Nõukogus määrati kaks inimest, kes monitoorivad Eesti valitsuse olukorda ALDE väärtustega. Oktoobris Ateenas on meil uus koosolek, kus otsustatakse Keskerakonna saatus,” selgitas Kallas. Kiik oli optimistlik, et ka pärast järgmist koosolekut jätkab Keskerakond just ALDE ridades.