EKRE juhatus hakkab arutama, kes võiks Kingo asemel ministriks saada. Valikus on kolm nime

Delfi allikate sõnutsi on valikus kaks naist ja üks mees. Nad kuuluvad parteisse, aga mitte riigikokku. Kõigi puhul on plusse ja miinuseid, ent nagu ka parteilased on viidanud - taktikepp on Helmede käes ja oleneb, keda toetavat Mart ja Martin.

Võimalike kandidaatide üle arutleb juhatus riigikogu fraktsiooni ruumides kella 17 paiku. Pärast tänast valitsuse pressikonverentsi sõnas Mart Helme Õhtulehele, et uute kandidaatide avalikustamisega läheb veel aega. "Issanda veskid jahvatavad aeglaselt. Küll me jõuame," muheles ta.

Ka erakonna juhatuse liige Peeter Ernits sõnas eile Delfile, et uue kandidaadi nimetamisega läheb veel aega. "Ega ei teadnud, et selline otsus tuleb langetada. Kindlasti on see mõne päeva küsimus ja juhatuse koosolekul seda veel ei otsustata," ütles ta.

Kingo teatas tagasiastumisest eile. Ta oli vahele jäänud mitmete valedega, mis olid seotud tema endise nõuniku Viive Aasma ning teda asendama pidanud Jakko Väliga.

Hüvitist ta ei saa, kuna asub nüüd tööle rahvasaadikuna riigikogus.