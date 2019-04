EKRE jätkab riigikogus Donald Trumpi toetusrühmaga, liikmeid teistest fraktsioonidest veel ei ole

Peeter Ernits kostis, et rühma eesmärk pole eelmise koosseisuga võrreldes muutunud kui me avaldati manifest Trumpi toetamiseks.

"Olukorras, kus rahvusriik ja rahvus on muutunud Euroopas peaaegu põlastusväärseks, äratab meis suurt sümpaatiat president Trumpi mõtteline tegevus. Tõeline küsimus on see, kas me oleme ikkagi patrioodid, mida küsis president Trump oma esimeses ÜRO peaassamblees peetud kõnes. Kas me armastame rahvast piisavalt, et kaitsta tema suveräänsust ja olla tema tuleviku kujundajad? Kas me kaitseme oma huvisid, säilitame oma kultuuri ning kindlustame elanike rahuliku tuleviku?" tsiteeris Ernits manifestist Trumpi sõnu.

Ta jätkas: "Teine, mis on eelmise aasta peaassamblee kõnest - seal ta ütleb niimoodi, et hoiatab maailma globalistliku ideoloogiat elluviivate maailmapanga ja IMF-i eest, kes on tegutsenud aastakümneid sellega, et kapital saaks vabalt üle piiride liikuda, piirates sellega riikide valitsuste võimalusi kontrollida rahvusvaheliste korporatsioonide tegevust".

"Meile sümpatiseerib Trumpi mõte, et ainus tee globalismi leevendamiseks on rahvusriikide tugevndamine. Eesti on võrreldes Ameerikaga väike, aga eesmärgid on samad," tõi riigikogulane välja.

Midagi uut teotusrühmategevuses ei ole. Uurides, mida eelmises koosseisus toetusrühm oma eesmärkide saavutamiseks ära jõudis teha, kostis Ernits, et kuna kokku tuldi suhteliselt koosseisu lõpus ja valimiskampaaniad tulid peale, siis väga palju siiski ära teha ei jõudud. (Toetusrühm loodi riigikogus mullu 5. novembril - H.N)

"Valge maja on meie tegevusest teadlik ja Ameerika saatkond suhtus sellesse väga positiivselt," sõnas Ernits.