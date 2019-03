EKRE hääletoru peab pearabi sõimamise juhtumit parteivastaseks infooperatsiooniks. Isamaa aseesimees: ühiskond hakkab vist hulluks minema

"Tõenäoliselt hakatakse Eestis üles kruvima uut, esialgu täiesti tõestamatut ja Facebookis levitatavat antisemiitlikku “natsilugu”, mida üritatakse seostada just EKRE-ga," kirjutas portaal Uued Uudised eile. “Juba Grambergi lause “Paistab, et kohalik neonatsid tunnevad ennast nüüd palju vabamalt ja karistamatult,” lubab oletada, et algamas on infooperatsioon,” seisis samuti kirjutises.

” Juba Grambergi lause “Paistab, et kohalik neonatsid tunnevad ennast nüüd palju vabamalt ja karistamatult,” lubab oletada, et algamas on infooperatsioon. Uued Uudised

EKREga juba teist nädalat koalitsioonikõnelusi pidava Isamaa aseesimees Andres Metsoja peab aga väidet, nagu oleks algatatud infooperatsioon, meelevaldsuse rubriiki kuuluvaks. “Tundub, et ühiskond hakkab hulluks minema,” kommenteeris Metsoja Delfile Uute Uudiste teemapüstitust.

Tema sõnul on kahetsusväärne, et säärased juhtumid aset leiavad, ent sama kurb on ka kuulda, et selliseid asju infooperatsiooniks tõlgendatakse. “Ma arvan, et see oli ühe inimese emotsioon sellel hetkel,” ütles Isamaa aseesimees.