EKRE fraktsiooni juht: lähimad päevad toovad selgust

"Küllap lähimad päevad toovad selgust, aga fraktsioon ei näe põhjuseid, miks Järvik peaks tagasi astuma," rääkis Pohlak ERR-ile.

Veel avaldas Pohlak arvamust, et Järviku vastu on käimas ajakirjanduslik sõda.

Siinkohal on sobilik üle korrata, et Järvik on korraga peaosaline kahes konfliktis. Esimene on oktoobri alguses puhkenud listeeriskandaal ning Järviku väited on järk-järgult valeks osutunud ja ta on esitatud versioonid muutunud. Samm-sammult ülevaadet Järviku väidetest ja tegemistest, mis paljastavad maaeluministri vassimise, saab lugeda SIIT.

Teine skandaal puhkes eelmisel nädalal, kui tuli välja, et maaeluministri nõunikul Urmas Arumäel lasub kahtlus huvide konfliktis. Tema advokaadibüroo esindas korraga kaht vastanduvat osapoolt. Prokuratuurile teatavaks saanud informatsiooni pinnalt alustati kriminaalmenetlust ning Arumäe teatas reedel, et paneb ameti maha ja loobub maaeluministri nõustamisest.